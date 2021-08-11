От смузи с хлореллой до матча-тоника: рецепты летних напитков с суперфудами

От смузи с хлореллой до матча-тоника: рецепты летних напитков с суперфудами
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Здоровые напитки вовсе не обязаны быть невкусными – представляем три рецепта с матчей, хлореллой и коллагеном от Лены Кожиной, основателя бренда Matcha Forest.
Милкшейк с матча и коллагеном
Ингредиенты:
- Эскимо или любое другое мороженое — 1 шт
- Матча — 3 г
- Пептиды коллагена — 5 г (суточная норма)
- Кокосовое (или любое другое) молоко — 50 мл
Приготовление:
Смешать все ингредиенты в блендере. В данном рецепте можно использовать стандартный сорт матча, так как он отличается терпкостью. Получится более насыщенный и выраженный вкус.
Матча-тоник
Ингредиенты:
- Матча + вода — 2 г + 20 мл
- Газированная вода или тоник — 200 мл
- Лед
- Сироп — по желанию
Приготовление:
Сделать матча-шот – размешать матча с водой до исчезновения комочков. В стакан положить лед, добавить газированную воду и влить матча.
Смузи с матча и хлореллой
Ингредиенты:
- Банан — 1/2
- Авокадо — 1/4
- Банановое или соевое молоко — 130 мл
- Матча — 2 г
- Хлорелла (порошок или пудра) — 1/2 чайной ложки
- Сироп агавы / топинамбура или мед (по желанию) — 1 чайная ложка
Приготовление:
Фрукты нарезать небольшими кубиками и положить в блендер со всеми ингредиентами. Взбить до однородной массы. Консистенцию смузи можно контролировать количеством молока.
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