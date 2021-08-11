 

От смузи с хлореллой до матча-тоника: рецепты летних напитков с суперфудами

11.08.2021, 20:18, Разное
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Здоровые напитки вовсе не обязаны быть невкусными – представляем три рецепта с матчей, хлореллой и коллагеном от Лены Кожиной, основателя бренда Matcha Forest.

Милкшейк с матча и коллагеном

Ингредиенты:

  • Эскимо или любое другое мороженое — 1 шт
  • Матча — 3 г
  • Пептиды коллагена — 5 г (суточная норма) 
  • Кокосовое (или любое другое) молоко — 50 мл

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в блендере. В данном рецепте можно использовать стандартный сорт матча, так как он отличается терпкостью. Получится более насыщенный и выраженный вкус. 

Матча-тоник

Ингредиенты:

  • Матча + вода — 2 г + 20 мл
  • Газированная вода или тоник — 200 мл 
  • Лед
  • Сироп — по желанию

Приготовление:

Сделать матча-шот – размешать матча с водой до исчезновения комочков. В стакан положить лед, добавить газированную воду и влить матча. 

Смузи с матча и хлореллой

Ингредиенты:

  • Банан — 1/2
  • Авокадо — 1/4
  • Банановое или соевое молоко — 130 мл
  • Матча — 2 г
  • Хлорелла (порошок или пудра) — 1/2 чайной ложки
  • Сироп агавы / топинамбура или мед (по желанию) — 1 чайная ложка

Приготовление:

Фрукты нарезать небольшими кубиками и положить в блендер со всеми ингредиентами. Взбить до однородной массы. Консистенцию смузи можно контролировать количеством молока.



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