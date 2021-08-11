Романтика пути: 10 лучших роуд-муви последнего десятилетия

Земля кочевников (2020)

Лауреат премии “Оскар” 2021 года сразу в трех номинациях. Классический роуд-муви про 60-летнюю вдову, которая лишилась любимой работы, поэтому теперь вынуждена путешествовать по Америке, выживая в “доме на колесах”. Главная героиня в исполнении Фрэнсис Макдорманд становится кочевницей XXI века, открывая для себя ценность и ощущение настоящей свободы. Поможет ли дорога наконец обрести счастье? Ответ на этот вопрос пытается найти героиня.

Фрэнсис Макдорманд “Земля кочевников”Супернова (2020)

Кинокартина, в которой дорога способна вернуть любовь к жизни. Два любящих друг друга человека, Сэм и Таскер, едут по Великобритании в путешествие, о котором давно мечтали. К сожалению, к роуд-трипу их подтолкнули трагические обстоятельства — Таскер теряет память, а с ней и страсть к жизни. Сэм пытается показать ему в пути, что жизнь — главное из чудес на этом свете, не взирая ни на какие трудности, с которыми сталкиваются эти двое.

Стэнли Туччи и Колин ФертАрахисовый сокол (2019)

Необыкновенное путешествие кардинально разных людей. Разгильдяй, паренек с расстройством аутического спектра и медсестра — эта троица благодаря нелепой случайности пересекаются и отправляются (сначала отдельно друг от друга, но впоследствии вместе) в поход. Им необходимо найти тайное место, которое имеет огромное значение для юного паренька. Параллельно с этим каждый герой лучше понимает себя и находит место в этом суровом мире.

Кадр из фильма “Арахисовый сокол”Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов (2017)

Суровый российский роуд-муви с Алексеем Серебряковым о том, как парень-детдомовец Витька по кличке “Чеснок” вырывается на свободу, сбегая от нелюбимой жены и нежеланного сына. Неожиданно ему предоставляется возможность обзавестись жильем. Он встречает отца-уголовника с собственной квартирой. Когда-то он бросил сына маленьким, а теперь он неподвижный инвалид. Витька решает отвезти его в дом инвалидов, а сам поселиться в его квартире.

Алексей Серебряков и Евгений Ткачук Париж подождет (2016)

Когда Элинор Коппола (супруга Фрэнсиса Форд Копполы) написала сценарий и сняла эту кинокартину ей было 80 лет. Это история об одном путешествии, которое призвано раз и навсегда изменить жизнь главной героини. Анна – жена кинопродюсера, который постоянно находится в командировках. Женщина не может ездить с мужем из-за болезни ушей, именно поэтому партнер супруга предлагает ей отправиться в автомобильное путешествие из Канн в Париж. Впереди – неспешное наслаждение Францией, ее лавандовыми полями, историческими зданиями, вкусной едой, вином и музыкой.

Алек Болдуин и Дайан Лэйн в фильме “Париж подождет”Дикая (2014)

Разочаровавшись в себе и в жизни в целом, Шерил Стрейд (Риз Уизерспун) отправляется в долгое пешее странствие. Путь ее пролегает по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадным горам. Эти испытания должны закалить потерянную женщину, которая больше не понимает, чего на самом деле хочет от жизни. Ее душевные страдания пройдут путь очищения, однако сам процесс будет не из легких. Впереди – 3 месяца наедине с собой и дикой природой.

Кадр из фильма “Дикая”Снег (2014)

Итальянец Донато путешествует по заснеженной северной Италии. Он находится в вечном поиске — то ли давней знакомой, то ли любимого местечка (а может и того, и другого). Однажды на пути он встречает девушку Нору — ее вытолкнул из машины попутчик. Главный герой решает помочь незнакомой красотке. Жизни этих двоих пересекутся неожиданным образом; вместе они разгадают не одну загадку в этом путешествии.

Поймай толстуху, если сможешь (2013)

Сэнди — добропорядочный гражданин, ведущий не слишком яркий образ жизни. Однажды он узнает, что кто-то воспользовался его кредитной карточкой и представился его именем. Удивительным образом он натыкается на преступницу — ей оказывается девушка. В полном недоумении он решает поговорить с ней, однако раскаиваться она даже не собирается, да и вину не признает. Вместе им предстоит отправиться в немыслимое путешествие, итоги которого окажутся непредсказуемыми для обоих.

Мелисса Маккарти в фильме “Поймай толстуху, если получится”Пол: Секретный материальчик (2011)

Ребята из Великобритании собираются поехать на одно из главных гик-событий в мире — Comic Con в Соединенных Штатах. Их путь неожиданным образом пролетает недалеко от таинственной Зоны 51. Случайно вблизи дороги они встречают забавного инопланетянина по имени Пол — тот кажется потерянным, забитым, к тому же просит помочь ему вернуться домой. Главные герои не в силах отказать новому попутчику, но куда же приведет этот путь?

О чём говорят мужчины (2010)

Отечественное роуд-муви под любимые хиты. Кинокартина стала одной из самых знаменитых работ “Квартета И”. Так о чем же все-таки говорят мужчины: о работе, женщинах, своих увлечениях или страхах? Компания друзей отправляется на концерт группы “Би-2” в Одессу, и за время, проведенное вместе, они точно успеют обсудить множество тем. Все приключения, которые ждут героев, заставят их ( и зрителей) по-другому взглянуть на привычные вещи, а смешные сцены гарантированно поднимут настроение.

Кадр из фильма ” О чем говорят мужчины”