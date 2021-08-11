 

Зеленский уволил Тимчук с должности главы Харьковской облгосадминистрации, врио главы области назначен ее заместитель

11.08.2021, 20:10, Новости дня
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“Уволить Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ею заявлению”, – говорится в документе. 

Ранее сегодня увольнение Тимчук согласовал Кабмин.

Следующим указом президент временно возложил исполнение обязанностей главы ОГА на заместителя Тимчук Александра Скакуна. 

Харьковское издание “Объектив” отмечает, что Скакун дольше всех из нынешнего руководящего состава ХОГА работает в облгосадминистрации. Он занимает эту должность с 11 января 2017 года и Тимчук была уже третьим председателем ОГА, с которым он работал.

В Харьковской ОГА Скакун курировал работу департаментов, отвечающих за “силовой блок”, в том числе департамента оборонной и мобилизационной работы и гражданской защиты. До прихода в облгосадминистрацию Скакун служил в СБУ – с 1995 года.

Контекст:

Тимчук занимает должность главы ХОГА с ноября 2020 года.

9 августа 2021 года СМИ сообщили, что новым председателем Харьковской ОГА может стать экс-глава Службы безопасности в Днепропетровской области Владимир Верхогляд. Харьковское издание Newsroom в начале июля писало, что Верхогляд претендует на этот пост и уже провел необходимые встречи в Офисе президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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