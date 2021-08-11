 

Ткаченко требует наказания для Red Bull, а также ответственности чиновников и полицейских за дрифт на Софийской площади

11.08.2021, 20:10, Новости дня
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“Мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Возвращение Софийской площади в первоначальное состояние – это, само собой. Должно быть прямое, четкое финансовое наказание компании, которая устроила гонки, ответственность чиновников, которые должны были этому противостоять, и полицейских, которые должны были это остановить”, – написал Ткаченко.

Он подчеркнул, что сьемки происходили без согласования ни с заповедником “София Киевская”, ни с Минкультом.

“Министерство будет инициировать изменения в законодательство Украины, что все такие “акции”, происходящие на исторических, заповедных территориях, в частности, внесенных в буферную зону ЮНЕСКО, должны согласовываться с министерством”, – отметил Ткаченко.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки, автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona. 

В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.

КГГА заявила, что не давала разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб оценили в 50 тыс. грн. 

Полиция открыла производство по статье “хулиганство”. При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла гоночные автомобили, которые участвовали в гонках. 

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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