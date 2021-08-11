 

Торт “Рафаэлло” за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта

11.08.2021, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ингредиенты:

1 упаковка светлых вафельных коржей (7–8 шт);
160 г белого шоколада (2 плитки);
50 г сахарной пудры;
300 г крем-сыра;
300 г сливок (жирность 33%) + 2 ст. л.;
100 г кокосовой стружки для крема и для декора;
4 конфеты “Рафаэлло” для декора.

Приготовление:

1. К белому шоколаду добавляем 2 ст. л. сливок и растапливаем в микроволновой печи или на водяной бане. После откладываем растаявшую массу в сторону, пока она не остынет до комнатной температуры.

2. К крем-сыру добавляем сахарную пудру, растопленный и остывший белый шоколад. Все взбиваем миксером несколько минут, добавляем кокосовую стружку и вновь взбиваем миксером.

3. В отдельной посуде взбиваем миксером до устойчивых пиков очень холодные сливки.

4. Сливки и крем-сыр соединяем и осторожно перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы масса не потеряла воздушность.

5. Смазываем вафельные коржи кремом, получившийся торт сверху тоже смазываем кремом. Декорируем кокосовой стружкой и половинками конфет “Рафаэлло”.

View this post on Instagram

A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Свитолина сохранила пятое место в рейтинге WTA, Костюк и Ястремская ухудшили позиции

26.05 / Глава Минпросвещения вместе со школьниками принял участие в акции «Сад памяти»

12.05 / Израильские военные уничтожили руководителей военной разведки ХАМАС

27.08 / Правительство Украины решило на сутки раньше закрыть границы и изменило правила запрета на въезд иностранцам

06.05 / “Слуга народа” лидирует в рейтинге партий – опрос

12.11 / Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана

01.07 / Пожар в одесском колледже. Прокуратура завершила расследование дела

29.11 / N-TV – борьба с коронавирусом обойдётся немцам в €180 млрд новых долгов

11.07 / Обвиненный в сборе жуков на Шри-Ланке заявил о «космическом штрафе»

04.03 / В РФ могут ввести налог для глобальных IT-компаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика