Американцы представили план поиска следов жизни на спутнике Сатурна

Как сообщили в американском аэрокосмическом агентстве, NASA уже разработала детальный план поиска следов жизни на Титане. Это, напомним, спутник Сатурна, на котором, как предполагают ученые, могла возникнуть и развиваться жизнь.

На Титан отправят космический корабль, на борту которого туда также будет доставлен специальный дрон Dragonfly. Его название переводится как стрекоза, и его конструкция напоминает именно это насекомое.

Осуществление миссии планируется на 2035 год, уточняют в NASA. При создании дрона для Титана будут использованы разработки, которые уже применены в его марсианском аналоге. Напомним, что атмосфера Титана состоит в основном из метана, который может быть продуктом разложения живых организмов.