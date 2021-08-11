МакSим показала первое фото, сделанное в больнице после выхода из комы

В своем микроблоге Instagram 38-летняя певица МакSим опубликовала первое фото, сделанное ею в больнице после выхода из комы. Она разместила снимок в разделе Stories, а также ранее написала пост с благодарностью врачам и поклонникам.

Фолловеры Марины Максимовой подумали, что на фотографии запечатлен сотрудник больницы, в которой она лежит, или волонтер. МакSим написала, что в медучреждении с каждым пациентом «возятся, как с родным». На защитном костюме сотрудника была надпись «МакSим» и многократное повторение фразы «Здесь и сейчас».

По словам артистки, ей казалось, что в медикаментозном сне она была пару дней. На самом деле Марина Максимова пребывала в коме больше месяца. Сейчас певица учится вновь самостоятельно ходить и дышать. Врачи исключили любую нагрузку, полеты и концертную деятельность в ближайшее время, так как легким необходимо время для полноценного восстановления.

МакSим пока находится в больнице, информации о том, когда ее выпишут, нет. Знаменитость уже самостоятельно написала пост в микроблоге, обратившись со словами благодарности к медперсоналу и поклонникам, которые все это время переживали за ее здоровье.

Источник: boda.su