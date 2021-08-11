Express – «потворствуют конспирологам» — британские вузы раскритиковали за поддержку антинаучных идей

Известный биолог Ричард Докинз обрушился с критикой на «толерантные» британские университеты. По мнению профессора, руководство учебных заведений слишком сильно печётся о «чувствах» студентов и поэтому не спешит развенчивать набирающие популярность псевдонаучные идеи, в том числе гипотезу о плоской Земле и отрицание эволюции, пишет Daily Express.



Reuters

Знаменитый эволюционный биолог Ричард Докинз обрушился с критикой на «толерантные» британские университеты. Академик обвинил их руководство в том, что оно потворствует распространению псевдонаучных идей и конспирологических теорий, включая гипотезу о плоской Земле, пишет Daily Express.

80-летний Докинз работал профессором Оксфордского университета до 2008 года. Кроме того, он опубликовал несколько пользующихся большим спросом книг и снимал документальные фильмы о происхождении жизни, поясняет издание.

Докинз призвал высшие учебные заведения «отстаивать научную истину». По его мнению, им необходимо просвещать студентов, а не «оберегать» чувства конспирологов.

«Университетским руководителям, которые думают, что «оскорблённые чувства» плоскоземельщиков и отрицателей эволюции имеют большее значение, чем научная истина, необходимо вернуться в университет, чтобы узнать, для чего он нужен», — написал он в Twitter.

«Отстаивайте научную истину и ясность языка. В университет ходят не для того, чтобы ощущать себя «в безопасности» и «оберегать чувства». Туда ходят, чтобы столкнуться с вызовами и научиться справляться с трудностями», — подчеркнул профессор.

Общества плоской Земли существуют во многих британских университетах, в том числе в Йорке, Ноттингем Тренте и Кембридже. Согласно одной из популярных теорий, наша планета представляет собой диск, который окружает 46-метровая ледяная стена, не позволяющая людям упасть с края, обращает внимание Daily Express.