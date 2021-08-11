 

На наказывавшего пса стрельбой мужчину возбудили дело в Калининградской области

11.08.2021, 20:00, Новости дня
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В Калининградской области местный житель стрелял в соседского пса, таким образом «наказывая» его за лай, сообщили в региональном УМВД.

Хозяйка алабая сообщила в полицию о произошедшем, она увидела, что пес ранен и отвезла его в ветеринарную клинику, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Врачи извлекли пулю, рентгеновский снимок показал, что в теле животного есть еще минимум шесть других пуль, их решили не удалять, так как они уже «вросли» в тело.

«Выяснилось, что собака служила живой мишенью для 56-летнего местного жителя. По предварительным данным, с конца мая мужчина периодически «наказывал» пса из-за громкого лая, стреляя в животное из окна своего дома. Так как пули мелкие, видимых повреждений на теле собаки они почти не оставляли», – добавили в УМВД.

Правоохранители изъяли у стрелявшего винтовку, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным.

Ранее в августе в Калининграде местная жительница выкинула из окна собаку, съевшую купюру номиналом в 5 тыс. рублей. В отношении нее также возбудили дело о жестоком обращении с животными.



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