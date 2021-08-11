 

В МИД заявили о тысяче обстрелов на востоке Украины с начала августа

11.08.2021, 20:00, Новости дня
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Деградация ситуации в сфере безопасности и продолжающиеся обстрелы на востоке Украины вызывают беспокойство, говорится в сообщении МИД России.

«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что «в политической сфере вместо урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти продолжают предпринимать шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе».

Москва призвала международное сообщество обратить самое пристальное внимание на происходящие на Украине процессы и принять все необходимые меры.

В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в результате конфликта в Донбассе погибли примерно 14 тыс. человек, это число включает украинских военных и жертв среди гражданского населения. 

В феврале в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек («не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных групп»).



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