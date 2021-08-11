 

В Бельгии из магазинов начали изымать десятки вызывающих рак продуктов

11.08.2021, 20:00, Новости дня
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В Бельгии из магазинов будут изъяты более 50 наименований продуктов питания из-за присутствия в них вещества, способного провоцировать онкологию, сообщили в бельгийском Федеральном агентстве по безопасности пищевой продукции AFSCA.

Из магазинов будут изъяты выпущенные различными компаниями популярные творожные сыры, мороженое, соусы, шоколад, консервы, специи, супы быстрого приготовления, передает РИА «Новости».

Как информирует бельгийское агентство, во всех подлежащих изъятию продуктах был обнаружен оксид этилена, который при длительном употреблении может вызывать онкологию, однако при однократном попадании в организм серьезных проблем вызвать не способен.

AFSCA опубликовала на своем сайте список опасных продуктов, потребителей просят отнести купленные товары обратно в магазин, где их обязаны принять и полностью возместить стоимость.

Оксид этилена – это сжиженный бесцветный газ, который используется при производстве продуктов питания в качестве дезинфектанта, чтобы препятствовать образованию плесени. В ЕС это вещество в пищевой промышленности запрещено.

Ранее швейцарский концерн Nestle SA отозвал из продажи более 45 видов мороженого, причиной стало возможное загрязнение продукции канцерогенной окисью этилена.



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