 

США объявили Россию главным врагом – политолог Мезюхо

11.08.2021, 19:58, Разное
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Провалы Соединенных Штатов во внешней политике, естественно, вызывают болезненную реакцию в американском обществе. Граждане возлагают ответственность на ведомство Энтони Блинкена, которому раз за разом приходится оправдываться за свои неудачи. Политолог Иван Мезюхо уверен, что власти США объявили Россию главным врагом.

Как сообщает “Царьград”, госсекретарь США недавно заявил, что Россия и Китай дискредитируют Америку. Якобы, другие страны соглашаются с их доводами, что приводит к ослаблению позиций Штатов. Меж тем, эксперт предложил главе внешнеполитического ведомства посмотреть в зеркало вместо того, чтобы пенять на Россию и Китай.

По мнению политолога, жалобы американцев в очередной раз подтверждают, что США назначили Россия и Китай врагами в сфере внешней политики. Однако, отношения между американцами и китайцами из-за многочисленных экономических факторов более разносторонние. Это значит, что главным противником США считают именно Россию, подчеркнул Мезюхо.

Он также отметил, что политическая ненависть к нашей стране корнями восходит ко временам Холодной войны. Даже сегодня байки про плохую Россию очень популярны у американской элиты. Аналитик предложил властям США перестать пенять на Россию и начать решать внутренние проблемы, основанные на социальных и этнических конфликтах.



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