Мнение: Снять с партнера колпачок

Вчера в комментариях к письму я спросила, как снять колпачок с партнера клиента при личной консультации, и написала, что сделать это легко.

Никто нормально не ответил.

Друзья, чтобы что-то снять, достаточно это показать, но так, чтобы человек увидел.

Когда мы пишем комментарии к письмам и пытаемся показывать короны, ЗВ, колпачки на партнерах, кому-то мы их показываем, а кому-то нет. Потому что кто-то их видит, а кто-то напротив. Удостовериться в этом без обратной связи нельзя.

При личной консультации вы имеете обратную связь и можете показать человеку то, что хотите, если сами видите это хорошо. Причем показать вы можете пошагово, постепенно, что позволит сделать это мягко и с адаптацией, без внешнего конфликта.

Как показать, например, колпачок на партнере человека?

Возьмем вчерашний пример.

“И вот сегодня в обед встретились. Он все время порывался меня потрогать, то волосы поправит, то носом в плечо ткнется и вот это все «как ты вкусно пахнешь». А я сижу на скамейке, куртку и сумку между собой и им положила и думаю, вроде хорошо, когда есть мужчина, который в кои то веки больше, чем я заинтересован, но блин, что это?

Спросила, чем он этот год занимался, куда ездил, с кем-то познакомился, может. Рассказал про поездку свою дальнюю и про то, что с девушкой познакомился и вдруг понял, что нет, не то. А я – как раз то, и пофиг, что муж. И хорошо, что номер не удалил. Да и удалил бы, все равно бы нашел – у нас издательств не как в Москве. Разве у тебя не было такого, говорит, что увидела и пропала? Нет, говорю, не понимаю о чем ты. А сама-то знаю, что бывает, и до сих пор сердце екает, если лицо похожее увижу.

Показалось, что он вроде бы и страдает от того, что я его отталкиваю, но вроде как именно в этом и есть его кайф. Может ли такое быть?”

Видите колпачок на мужчине?

Колпачок – это разница между фактами и интерпретациями, с помощью которой другой рисуется более слабым и зависимым, чем на самом деле.

Факты тут простые. Незнакомый мужчина, с которым год назад была небольшая переписка, а потом он пропал, возник и настырно сокращает дистанцию.

А интерпретация? Отвергнутый влюбленный поклонник, страдавший весь год, изводится от желания прикоснуться к жестокому автору.

Следующий факт. Автор расспрашивает мужчину, где он был весь год и знакомился ли с другими. Мужчина оправдывается, что да, знакомство было, но девушка оказалась не та…

А интерпретация? Мужчина сам описывает автору невозможность ее заменить более никем.

И следующая интерпретация факта? В ответ на игривый вопрос мужчины автор делает вывод, что поразила мужчину наповал так же, как ее поразил когда-то принц-солнце. Она пишет, что да, такое бывает, как будто их случаи похожи.

И последний факт: мужчина всем доволен и весел.

А интерпретация: он очень страдает от невозможности близости, но страдания ему в кайф, наверное он мазохист. Автору не приходит в голову, что страданий у мужчины вообще нет, а просто он всем доволен.

Вот его большой колпачок, который она на него натянула.

При личном разговоре вы должны предложить человеку вместе с вами освободить факты от интерпретаций и показать, как он сам изо всех сил доказывает, как другой нуждается в нем. Показать – это не значит озвучить вывод! Не будьте Штурманами. Вывод должен делать сам клиент.

Дальше нужно показать, зачем надевается колпачок. Называть это колпачком не нужно, не используйте терминологию для речи, используйте ее для собственного решения задач. Иначе у вас – решето. Для постороннего человека эти термины непонятны и неприятны, не говорят ни о чем, кроме того, что вы – член какой-то странной секты. И даже если человек не посторонний, ему все равно может быть неприятно, что вы подвергаете его психологическому анализу, а не просто спонтанно общаетесь с ним.

Как используется колпачок автором?

Чтобы “прикурить”, то есть разогреть фигуру малознакомого мужчины в своем поле, придумать его страсть к себе и самой загореться к нему и другим, разогреться в принципе. Разогреваться за счет своего ресурса – очень хорошо, разогреваться за счет короны – очень плохо.

Многие женщину только так и понимают “прикурить”: вообразить какие они манкие для кого-то, какие они желанные, как их страстно хотят, какие они рррр.

В этом случае их корона вырастает и вот они уже готовы на подвиги. И того осчастливить, и этого, и даже давно сбежавшему позвонить и тоже попытаться согреть его хладное тело своим огнем.

Вот и все “прикуривание” обычно. Воскурить благовония все той же короне, чтобы подросла и дала испытать блаженство от иллюзии своей значимости.

Но все, что я пишу, я пишу для вашего понимания.

На личной консультации, если вы когда-то до этого доберетесь, вы не должны обличать и выносить вердикты, если речь не о нерыбе.

Нерыбы сами хотят, чтобы вы им говорили жестко и честно, и у них обычно такие незначительные иллюзии, что это все мелкая критика, и вашей тактичности им не нужно, они сами рады найти у себя остатки короны и будут вам благодарны за помощь в этом.

Рапаны снимать корону не хотят и навязывать им свою критику не нужно.

Но вы можете помочь увидеть корону, если будете подробно разбирать все моменты, где факты расходятся с интерпретацией. Разбирать нужно достаточно деликатно и так, чтобы человек сам увидел, что факт выглядит иначе. Увидев это, он опишет все по-другому сам. И вот по этому новому описанию его вы и увидите, что короны нет или она стала существенно меньше. Не говорите за него, иначе он просто повторит, а останется при своем. Пусть говорит сам то, что думает. Покажите, как важна его честность. Честность – залог всего.

И будьте уверены, сделав правильный вывод, поступит человек правильно безо всякой вашей указки.

То есть никогда не надо говорить “ваш знакомый к вам равнодушен, перестаньте ему сливаться”, это ваш провал как коуча. Это штурманство и попытка заменить рефлексию и оценку человека своими. В разборах мы это делаем для читателей, мы разбираем письма как иллюстрации.

Вы должны помочь клиенту самому увидеть реальную ситуацию, а вывод клиент пусть делает сам. Только собственный вывод пойдет ему на пользу, ваш – нет.

Обычно люди, привыкшие носить корону, страдают обостренной гордостью. То есть как только они понимают свою реальную низкую значимость, они не хотят больше сливаться, а пытаются рвать и метать. Будьте готовы заступаться за их партнера и убеждать, что ничего плохого он им не сделал, чтобы помочь вернуть им равновесие.

Попозже письмо покажу, где в каждой строчке то корона, то колпачок на партнере.

И там еще раз попробуем.

А пока попробуйте описать, как показать человеку корону, не задевая его.

Корона – это колпачок наоборот – разница между фактами интерпретациями, с помощью которой человек рисует себя более сильным и независимым, чем на самом деле.