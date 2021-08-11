Мнение: ВВС Талибана

Теперь у Талибана есть свои ВВС.

В результате капитуляции частей Памирского корпуса в Кундузе, в аэропорте Кундуза талибами был захвачен с виду неповрежденный ударный вертолет Ми-35.

Машина была приобретена в Белоруссии, модернизирована в Индии и передана афганским военным в 2019-м году. Всего Афганистан получил 4 таких вертолета. Машина уже использовалась в боях во время одной из прошлых попыток талибов захватить Кундуз.



Еще на днях вертолет был с лопастями. На фотографиях, где он уже захвачен, лопасти сняты и заботливо уложены рядом.

В теории, если машина не повреждена и талибы смогут найти пилота, машину вполне могут применить в предстоящих боях. Хотя в этом случае велика вероятность, что ее постараются уничтожить ударами с воздуха в самое ближайшее время. В условиях отсутствия у афганской армии тактической ПВО, даже один вертолет может наделать дел.

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