Мнение: Новое преступление

Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сомнений в том, что его будут держать до смерти Путина, нет ни малейших. Классический политзаключенный в классической диктатуре. Все эти квазиправовые манипуляции настолько нелепы, что проще ввести состав преступления “Ни за что” и срок отбытия наказания – до инаугурации президента. После чего срок автоматически продлевается, если нет особого распоряжения. И следователям, и судьям можно будет заняться более важными делами – нарисовать и осудить какое-нибудь очередное “Новое величие” или там новую Варю Караулову. Работы-то невпроворот, кругом сплошные враги…

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