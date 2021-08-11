Мнение: Гардероб Петра I, Ленин о государстве и Россия больше Европа, чем Европа

1. Российскую императрицу Елизавету небезосновательно обвиняют в чрезмерной расточительности и легкомыслии: вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на управлении государством, она тратила своё время на бесконечные балы и гуляния, а государственные финансы – на многочисленные и чрезмерно роскошные барочные дворцы. Если верить легендам, Елизавета Петровна также собрала гардероб из 15 тысяч платьев, шитых золотом и бриллиантами.

Казалось бы, вот пример того, как роскошь развращает человека, наделённого властью. Но давайте вспомним Петра I Великого, отца Елизаветы Весёлой: первый российский император обожал праздники и фейерверки, принуждал дворян к балам и ассамблеям, заставлял дам носить откровенные платья и напропалую пил водку. Более того, у первого российского императора тоже был весьма внушительный гардероб – в одном только Эрмитаже хранится 270 его костюмов (а с учётом утраченного, вероятно, их было намного больше):

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1732632.html

Пётр также заложил те самые дворцы, которые Елизавета потом перестроила в ещё более роскошные, да и вообще, именно он привил своей дочери вкус к внешнему блеску и масштабным развлечениям. Кстати, привычка пить на балах и пирах, скорее всего, способствовала относительно ранней смерти и Петра, и Елизаветы.

Тем не менее, государственные таланты и достижения Петра I велики. Демонстративное царское потребление не мешало ему успешно править страной, лично ходить в опасные военные походы и строить корабли, а также в свободное время подрабатывать токарем, стоматологом и цирюльником. Даже в советский период фигура деятельного и работящего Петра I вызывала уважение: за роскошь и пьянство советские авторы его, кажется, никогда не осуждали, а наоборот, всячески восторгались и хвалили.

2. Читая Ленина, можно подумать, что Владимир Ильич неплохо вписался бы в тусовку каких-нибудь панков или анархистов. Его ненависть к государству поражает:

https://olegmakarenko.ru/2202133.html?thread=815537429#t815537429

«…народное государство (etc.) есть такая же бессмыслица и такое же отступление от социализма, как и «свободное народное государство»…»

«Государство, это — учреждение для принуждений», — отвечает Ленин и поясняет: «Государство есть особая организация силы, есть организация насилия для подавления какого-либо класса». В.И.Ленин, ПСС, т. 35, стр. 110; т. 33, стр. 24.

«Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий… существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы». В.И.Ленин, ПСС, т. 33, стр. 7.

«Всякое государство есть «особая сила для подавления» угнетенного класса. Поэтому всякое государство несвободно и ненародно». В.И.Ленин, ПСС, т. 33, стр. 20.

«Трудящимся нужно государство лишь для подавления сопротивления эксплуататоров…».

В.И.Ленин, ПСС, т. 33, стр. 24.

«…пролетариату нужно государство — это повторяют все оппортунисты, социал-шовинисты и каутскианцы, уверяя, что таково учение Маркса, и «забывая» добавить, что…по Марксу, пролетариату нужно лишь отмирающее государство, т. е. устроенное так, чтобы оно немедленно начало отмирать и не могло не отмирать». В.И.Ленин, ПСС, т. 33, стр. 24.

«Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства». В.И.Ленин, ПСС, т. 33, стр. 95.

Спрашивается, какое государство мог построить человек с такими воззрениями на государство? Очевидно, то самое, антинародное. С принудительным трудом, запретом на эмиграцию и полным отстранением народа от выборов.

3. Многие читатели заявили, что Россия – это всё же Европа:

https://olegmakarenko.ru/2204641.html?thread=816093665#t816093665

son_of_malice: «Разница между русскими и европейцами в том, что современные русские – это европейцы, а современные европейцы – нет». Галковский.

https://olegmakarenko.ru/2204641.html?thread=816096481#t816096481

lrlay777: Я считаю Россию европейской страной. А вот в Европе уже сомневаюсь.

Дело в том, что европейская цивилизация – это христианские ценности (даже если человек- атеист, ценностей он все равно может придерживаться христианских), римское право, большая, по сравнению с другими странами, свобода. Сейчас Западная Европа пытается отказаться от всего этого. Так что Россия сейчас, а судя по тенденциям в дальнейшем- еще больше – это и есть Европа.

https://olegmakarenko.ru/2204641.html?thread=816103649#t816103649

leonid_vlad: Я – Европеец.