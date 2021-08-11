“Мать и довольное дитя”: Мария Миронова опубликовала редкие фото с младшим сыном

Пандемия коронавируса помешала в прошлом году отдохнуть за границей, но этим летом, особенно в августе очень многие отечественные звезды выбрались на неделю-другую за пределы страны. Кто-то, как, например, Светлана Ходченкова, выбрали классический “пляжный” отдых на островах, другие же решили исследовать европейские старые города как настоящие туристы. Так поступила 48-летняя актриса Мария Миронова. Вместе с младшим сыном Федором, которому этой осенью исполнится два года, и, вероятно, любимым человеком и по совместительству отцом мальчика (имя которого она скрывает) она улетела в Хорватию.

Обычно скрытная Мария опубликовала за несколько дней аж две фотографии, на которых видно лицо подросшего малыша. Их совместное селфи было сделано во время прогулки по вечернему Дубровнику, другое – во время обеда в рыбном ресторане.

Мать и довольное дитя встречает морской закат! Ну что может быть лучше? Р.S. Напишите, если что-то есть!

Здравствуйте! Поймали рыбу в этом чудном городе и съели. Р.S. все новости #хорватиявпервыйраз, – подписала она снимки.

Также Миронова поделилась впечатлениями от города и поездки в целом:

Дубровник cказочен, красив, уютен, но очень жарко тут в августе, камни нагреваются и держат жару до самой ночи. Зато природные виды, похожие на черногорские, сумасшедшие и море очень чистое!! Смотрите в сторис, я много снимаю))

Кто является отцом Федора, до сих пор неизвестно. Единственный раз актриса говорила о нем в социальных сетях незадолго до родов:

Дабы рассеять все оставшиеся сомнения, хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями (не судостроительством и не актерством))), он НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежание кривотолков, его имя – Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков)), и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!

При этом некоторые СМИ делали предположение, что избранником Марии стал в актер Андрей Сорока — ровесник ее старшего сына.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

Напомним, осень 2019 года у Марии Мироновой выдалась богатой на личные откровения. Обычно не комментирующая личную жизнь Мария охотно делилась в социальных сетях семейными радостями. В сентябре она рассказала о новом муже и отце своего ребенка, в первый день октября призналась, что во второй раз стала мамой, а спустя несколько дней обнародовала имя и пол родившегося малыша. У актрисы снова родился мальчик, которого она назвала Федором. Также у нее есть 29-летний сын Андрей от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым. Молодой человек поддерживает хорошие отношения с обоими родителями. Внук Андрея Миронова пошел по стопам деда и матери: он служит в Театре имени Евгения Вахтангова и регулярно снимается в кино.

Перед Новым 2020 годом Мария Миронова дала HELLO! большое интервью. В нем Мария рассказала не только о своей роли в фильме “Холоп”, но и о сыновьях:

Мне хочется гораздо больше времени уделять малышу, быть с ним. Это не значит, что я меньше люблю старшего сына, я его обожаю. Просто в тот момент, когда он был маленький, у меня был другой период. А сейчас боюсь упустить каждое мгновение развития ребенка. Мы наняли няню, чтобы я хоть куда-то могла выбираться, например к вам на интервью. Беременность в 45 и в 18 – совершенно разные вещи. Труднее далась.

Сыновья Марии Мироновой – Андрей и Федор