 

Жан Беленюк пожаловался на отсутствие личной жизни, но рассказал, какой должна быть его избранница

11.08.2021, 19:16, Новости дня
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“Она должна быть умной, желательно красивой и доброй”, – рассказал 30-летний спортсмен ведущим шоу Лилии Ребрик и Григорию Герману.

Также Беленюк поделился подробностями, как ему удается совмещать политику и спорт в своей жизни.

“Конечно, никакой личной жизни, ведь 24/7 я загружен работой. Например, утром я на сессии, а вечером тренируюсь. Очень благодарен тренеру, который подстраивался под мой график, и мы делали все, чтобы показать крутой результат. Но конечно, ближе к соревнованиям мне пришлось взять отпуск, чтобы полностью окунуться в занятия”, – уточнил олимпийский чемпион.

Контекст:

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Отец, гражданин Руанды, погиб во время военного переворота на своей родине, будущего спортсмена и политика воспитывали мать и бабушка. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Беленюк – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира 2015-го и Европы 2016 и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была первая и единственная золотая награда в копилке национальной сборной. О своей травме он рассказал после победы, врачи перед поездкой в Токио сказали ему, что участие в Играх с одной рукой – “чистая авантюра”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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