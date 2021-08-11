В Германии медсестра вместо вакцины от COVID-19 привила тысячи людей физраствором

Власти региона на севере ФРГ призвали примерно 8600 жителей сделать еще одну прививку против коронавируса.

Издание отмечает, что, хотя физраствор не является вредным для организма, большинство пострадавших – пожилые люди с высоким риском заражения коронавирусом.

По данным полиции, медсестра неоднократно скептично высказывалась в соцсетях относительно вакцинации от COVID-19. Правоохранители изучают мотивы действий сотрудницы Красного Креста.

Контекст:

По данным Федерального министерства здравоохранения, в Германии вакцинируют против коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

На 10 августа в стране хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получило более 52,1 млн человек (62,7% от общей численности населения), 46,2 млн (55,6%) – полностью вакцинированы.

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