 

В Германии медсестра вместо вакцины от COVID-19 привила тысячи людей физраствором

11.08.2021, 19:16, Новости дня
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Власти региона на севере ФРГ призвали примерно 8600 жителей сделать еще одну прививку против коронавируса.  

Издание отмечает, что, хотя физраствор не является вредным для организма, большинство пострадавших – пожилые люди с высоким риском заражения коронавирусом.

По данным полиции, медсестра неоднократно скептично высказывалась в соцсетях относительно вакцинации от COVID-19. Правоохранители изучают мотивы действий сотрудницы Красного Креста.

Контекст:

По данным Федерального министерства здравоохранения, в Германии вакцинируют против коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

На 10 августа в стране хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получило более 52,1 млн человек (62,7% от общей численности населения), 46,2 млн (55,6%) – полностью вакцинированы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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