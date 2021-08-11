 

Никитин: Мы с Билык первые пять лет не зарабатывали ни одного доллара

11.08.2021, 19:16, Новости дня
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“Наша карьера очень сильно росла, и мы первых пять лет не зарабатывали ни одного доллара. Да. Ни одного доллара, ни одной гривны, ни одного рубля – ничего. То есть мы фактически первые пять лет… Если ты спросишь меня, как мы жили и за счет чего… Я даже не знаю”, – сказал Никитин.

Он сразу согласился, что это можно было назвать “бедность”, а затем передумал.

“Бедность – это когда обреченность, а у нас не было денег, но была вера, горели глаза, и было огромное желание изменить ситуацию, изменить мир, изменить рынок… Не было денег первые пять лет. Вообще нисколько. Первые деньги – я даже помню место, где мы их заработали: во Дворце спорта на баскетбольном матче. Ира закрывала баскетбольный чемпионат. И это были первые деньги за пять лет. По-моему, нам заплатили 400 долларов. На то время в гривне”, – объяснил продюсер.

По его словам, до этих пяти лет без денег он “зарабатывал столько в день, сколько папа в месяц”.

Никитин утверждает, что деньги стали появляться, когда Билык стала очень популярной певицей.

“То есть безденежье закончилось в конце 94-го – в начале 95-го. В 95-м мы выпустили первый серьезный альбом: он назывался “Нова”. В 96-м мы выпустили альбом “Так просто”. А в 97-м она стала просто мегаартистом, который собирал стадионы и дворцы спорта”, – отметил продюсер.

Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Никитин с 1999 года возглавляет продюсерскую компанию Mamamusic. В разные годы эта компания продюсировала Ирину Билык, группы “Авиатор”, “НеАнгелы”, Nikita, сейчас обеспечивает менеджмент Андрея Данилко (Верки Сердючки) и занимается продюсированием группы Kazka. 

Никитин женат на украинской экс-певице и ведущей Ольге Горабчевой. Супруги регистрировали отношения дважды. Первый их брак продолжался с 2007-го по 2009 год. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношения. У пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014).


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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