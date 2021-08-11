Стало известно о первых экспериментах на модуле «Наука»

Как сообщили представители Российской академии наук, недавно состыкованный с МКС космический модуль «Наука» станет местом для создания орбитальной оранжереи.

Там в целях экспериментов станут выращивать зелень, уточняют ученые. Причем урожаи станут собирать в промышленных масштабах, испытывая самые современные технологии ведения сельского хозяйства. Результаты таких экспериментов ожидают исследователи на Земле.

Напомним, что модуль «Наука» РФ недавно отправила на Международную космическую станцию. Во время выведения на орбиту, а также после состыковки возникли непредвиденные проблемы, с которыми, к счастью, удалось довольно-таки легко справиться.