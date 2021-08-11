В Омской области обнаружены останки древнего воина

Уникальную находку сделали археологи, проводившие раскопки на территории Горьковского района Омской области. Им удалось обнаружить могилу древнего воина, изучение которой наверняка прольет свет на историю края.

Однако ученые сетуют, что курган уже был разграблен в недалеком прошлом. В результате из могилы, судя по всему, исчезли ценные артефакты, а кости скелета были перемещены.

Однако все же в земле остались фрагменты железных предметов. Кроме того, ученые возлагают надежды на то, что ценную информацию предоставит исследование костей, по которым можно узнать о возрасте, заболеваниях, возможно, даже о рационе питания и причинах смерти древнего человека. Раскопки на данном участке продолжаются.