Космические СЭС могут начать работать в 2023 году

В Калифорнийском университете (США) сообщают, что проект получения солнечной энергии прямо из космоса уже выходит на финишную прямую. Это значит, что до 2023 года, скорее всего, будет построена первая орбитальная солнечная электростанция, которая станет передавать ток на поверхность Земли.

Ученым для проведения разработок предоставили грант в размере ста миллионов американских долларов. Этой суммы будет вполне достаточно, чтобы представить действующую модель космической СЭС, говорят специалисты.

Передача энергии на Землю будет осуществляться с использованием микроволн. На самом деле, данный метод давно известен, и его время от времени пытались предложить для обеспечения человечества неисчерпаемым источником энергии. До сих пор вопросы возникают только по безопасности технологии. Также есть опасения, что такие станции будут создавать помехи на Земле для других беспроводных систем.