В ЛНР приступили к извлечению тел из стихийных захоронений в Донбассе

Специалисты приступили к извлечению из стихийных массовых захоронений в самопровозглашенной Луганской народной республике тел погибших в ходе конфликта жителей Донбасса, сообщила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений Анна Сорока.

«Мы семь лет к этому шли, собирали информацию, работали все компетентные органы, правоохранительные органы, и с сегодняшнего дня, благодаря указу главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, мы имеем такую возможность (вести работы)», – цитирует РИА «Новости» Сороку.

По ее словам, в дальнейшем планируется провести экспертизы и перезахоронить останки. Данные о таких местах в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Ранее в ЛНР и ДНР были созданы специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. По предварительным данным, на территории ЛНР существует более десяти массовых захоронений погибших мирных жителей.

В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в результате конфликта в Донбассе погибли примерно 14 тыс. человек, это число включает украинских военных и жертв среди гражданского населения.

В феврале в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек («не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных групп»).