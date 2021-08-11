 

В ЛНР приступили к извлечению тел из стихийных захоронений в Донбассе

11.08.2021, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты приступили к извлечению из стихийных массовых захоронений в самопровозглашенной Луганской народной республике тел погибших в ходе конфликта жителей Донбасса, сообщила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений Анна Сорока.

«Мы семь лет к этому шли, собирали информацию, работали все компетентные органы, правоохранительные органы, и с сегодняшнего дня, благодаря указу главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, мы имеем такую возможность (вести работы)», – цитирует РИА «Новости» Сороку. 

По ее словам, в дальнейшем планируется провести экспертизы и перезахоронить останки. Данные о таких местах в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Ранее в ЛНР и ДНР были созданы специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. По предварительным данным, на территории ЛНР существует более десяти массовых захоронений погибших мирных жителей. 

В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в результате конфликта в Донбассе погибли примерно 14 тыс. человек, это число включает украинских военных и жертв среди гражданского населения. 

В феврале в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек («не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных групп»).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.03 / «Борщ — наш» – Украина подала заявку на внесение блюда в список наследия ЮНЕСКО

26.03 / Переход к “зеленой” экономике ускорит технологические перемены и создаст рабочие места – ДТЭК

05.04 / Москвичей предупредили о повышении тарифов на парковку на ряде улиц

18.03 / Водители в Украине с апреля будут сдавать новые тесты по ПДД, чтобы получить права

26.08 / Задержанного майора медслужбы, который совершил наезд на курсанток в Киеве, арестовали. В суде он просил прощения

20.07 / «Хаббл» возобновляет полноценную работу

04.11 / Японские ученые объяснили механизм смены магнитных полюсов Земли

31.03 / “Укрзалізниця” тратит деньги неэффективно, после реформы они могут быть направлены на развитие – ALLRail

07.09 / В Харьковской области из-за COVID-19 закрыты 18 школ и 14 детских садов

05.11 / Адвокат объяснил, почему Навальный до сих пор не вернулся в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика