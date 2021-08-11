Полиция разыскала сбежавших после оглашения приговора братьев в Ленобласти

Сбежавших из кабинета мирового судьи после приговора в Ленобласти двух братьев задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области задержаны двое братьев, сбежавших из зала мирового суда после оглашения приговора», – цитирует Волк РИА «Новости».

Она отметила, что мужчин задержали в микрорайоне Черная речка города Сертолово. Их доставили в отдел полиции.

Во вторник СМИ со ссылкой на источники сообщали, что два брата сбежали из кабинета мирового судьи после оглашения приговора в Выборге. Им вынесли приговор по обвинению за избиение и угрозы убийством.