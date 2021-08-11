Что делать, если опоздал на поезд: в Роскачестве дали советы

Опоздать на поезд может любой, даже очень ответственный человек. Однако отчаиваться в таком случае не следует, поскольку есть несколько способов выхода из ситуации.

Специалисты Роскачества напомнили, что пассажир имеет право вернуть или поменять билет. В первом случае необходимо как можно быстрее обратиться в кассу станции отправления, где гражданину обязаны вернуть до 75% стоимости проездного документа. Кроме того, опоздавший может за небольшой сбор переоформить билет и поехать на другом поезде, сообщает РИА ФАН.