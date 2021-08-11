“Он умышленно сел в тюрьму, чтобы жить за счёт государства”: СК завел новое дело против Навального

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального. Политика обвиняют в том, что он зная о грядущем лишении свободы в случае прибытия в Россию, умышленно вернулся на Родину, чтобы пребывать в колонии и тратить на своё содержание средства налогоплательщиков.

“Пока настоящие преступники орудуют на свободе, гражданин Навальный занимает в колонии чужое место за государственный счёт. Он сознательно препятствует эффективной работе сотрудников ФСИН, СК, прокуратуры и судов, чем дестабилизирует обстановку в стране, способствует разгулу преступности и осуществляет пособничество террористам”, – говорится в заявлении ведомства.

В СК добавили, что в связи с новым уголовным делом государственный обвинитель будет просить о продлении срока пребывания Навального в колонии на пять лет.

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