Денисенко: Зеленский стоит на пороге того, чтобы потерять лидерство в рейтингах на западе и востоке. На Донбассе у него уже угрожающая ситуация

Действительно ли началось падение рейтинга Зеленского?

Сегодня Украинский институт будущего представил наше большое социологическое исследование (5000 респондентов), которое позволяет выделить пять макрорегионов, и по большому счету это пять исследований в этих регионах (восток, запад, юг, центр и Донбасс). И, что немаловажно, в отличие от большинства наших коллег мы дошли до маленьких городков и сел и даем объективную картину, как бы это кому-то нравилось или не нравилось.

Итак, какие наши результаты?

1. Сейчас “пиковый” рейтинг Зеленского был зафиксирован в мае – 33%. В июне произошло падение до 30%, сейчас рейтинг стабилизировался на уровне 29,7%. Говорить о падении пока не приходится, особенно учитывая то, что Зеленский лидирует в четырех из пяти макрорегионов (тотальный провал – только Донбасс).

2. Главных угроз у Зеленского три: во-первых, 28% его избирателей – это молодые люди 18–24 года, которые не доходят до участков (избиратели Зеленского в возрасте 55+ – это только 10%). Все его действия (условные видосикы) этим людям нравятся, но не более того. Вторая угроза – фактически он стоит на пороге того, чтобы потерять лидерство на Западе у Порошенко (разрыв – четыре процентных пункта) и первое место на востоке (разрыв с Бойко – два процентных пункта). И, наконец, совершенно угрожающая ситуация на Донбассе – отставание более чем в два раза от Бойко и “дыхание в затылок” Мураева.

3. В целом на Донбассе создается отдельная политическая реальность. Если по стране все пророссийские кандидаты (Бойко, Мураев, Медведчук и Шарий) имеют суммарно 21%, то на Донбассе 54% (восток и юг – 37% и 34% соответственно). Таким образом, мы уже сегодня имеем политически отдельный макрорегион Донбасс.

4. Пока избиратель Зеленского не хочет в нем разочаровываться, но следует обратить внимание на то, что не определились 22%, и это в основном люди среднего поколения, которые все еще ожидают условную “третью силу” (феномен Смешко – из этой же категории). Появление любого, кто мог бы занять эту нишу, нужно большой части общества.

Поэтому в целом мы должны снова вернуться к двум важным тезисам, которые являются определяющими для нашего политического настоящего. В глобальном плане наш общественный договор звучит так: давайте все же дадим шанс Зеленскому, а если у него не получится, мы убежим из этой страны (при этом продолжаем искать нового мессию). Что касается текущей ситуации, то большой части понравилось то, что делал Зеленский с СНБО, но они не верили, что он это доведет до конца. Вот от завершения начатого и будет зависеть, куда качнется маятник. Пока настроение более пессимистичное, чем оптимистичное. Однако надо помнить одну важную вещь: мы проходим глубинную точку апатии общества. А из апатии есть два выхода: агрессия и еще большая апатия (поиск индивидуального побега). Революции пока не намечается. Вполне реально, что общество может еще больше закрыться в ракушку, что неизбежно приведет к ухудшению его психологического состояния. И высокие рейтинги тогда не помогут.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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