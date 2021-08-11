Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп
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“Соблазны возникают, Дима, да. И из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятных моментов в моей жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели. Поэтому возникают ли соблазны? Да, возникают”, – признался Никитин.
Он подчеркнул, что после того, как столкнулся с неприятностями, вызванными такими соблазнами, перестал на них реагировать.
“Просто перестал обращать внимание на соблазны. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это исключительно работа – и ничего, кроме работы. Ну, наверное, я просто вырос, Дима. Я стал старше”, – подытожил продюсер.
Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина. Полный текст Никитина Гордону
ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:
Никитин с 1999 года возглавляет продюсерскую компанию Mamamusic. В разные годы эта компания продюсировала Ирину Билык, группы “Авиатор”, “НеАнгелы”, Nikita, сейчас обеспечивает менеджмент Андрея Данилко (Верки Сердючки) и занимается продюсированием группы Kazka.
Никитин женат на украинской экс-певице и ведущей Ольге Горабчевой. Супруги регистрировали отношения дважды. Первый их брак продолжался с 2007-го по 2009 год. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношения. У пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014).
Весной 2020 года Горбачева призналась, что разводилась с Никитиным из-за его измены.
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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