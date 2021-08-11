 

Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп

11.08.2021, 18:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Соблазны возникают, Дима, да. И из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятных моментов в моей жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели. Поэтому возникают ли соблазны? Да, возникают”, – признался Никитин. 

Он подчеркнул, что после того, как столкнулся с неприятностями, вызванными такими соблазнами, перестал на них реагировать.

“Просто перестал обращать внимание на соблазны. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это исключительно работа – и ничего, кроме работы. Ну, наверное, я просто вырос, Дима. Я стал старше”, – подытожил продюсер.

Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина. Полный текст Никитина Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Никитин с 1999 года возглавляет продюсерскую компанию Mamamusic. В разные годы эта компания продюсировала Ирину Билык, группы “Авиатор”, “НеАнгелы”, Nikita, сейчас обеспечивает менеджмент Андрея Данилко (Верки Сердючки) и занимается продюсированием группы Kazka. 

Никитин женат на украинской экс-певице и ведущей Ольге Горабчевой. Супруги регистрировали отношения дважды. Первый их брак продолжался с 2007-го по 2009 год. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношения. У пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014).

Весной 2020 года Горбачева призналась, что разводилась с Никитиным из-за его измены.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.03 / В Краснодаре восемь человек пострадали в ДТП

25.10 / На местных выборах более активно голосовали избиратели на западе Украины – Центризбирком

18.01 / Следующая флагманская модель смартфона Huawei получит камеру с десятикратным зумом

11.01 / Китайскую вакцину от COVID-19 планируют производить в Украине

23.01 / В приложении московских госуслуг обнаружена серьезная уязвимость

07.04 / США: Возвращение в ДОН пошлет «неверный сигнал» России

11.08 / Голикова призвала регионы резервировать койки на лето и осень для больных COVID-19

10.08 / В Киеве в нескольких посольствах ищут взрывчатку

17.07 / Названа главная опасность для экономики США

01.09 / Мужчину с гранатой задержали у офиса Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика