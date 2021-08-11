 

“Сильно разозлит нашего северного соседа”. Украина не собирается в ближайшее время размещать американские войска – Никифоров

11.08.2021, 18:22, Новости дня
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По мнению Никифорова, слова Резникова о необходимости развертывания сил противовоздушной обороны, в том числе путем размещения американских подразделений, следует трактовать не как намерение, а “как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине”.

“Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установке военных баз”, – подчеркнул Никифоров. 

По его словам, “это зависит не только от слов”, но также и от консенсуса в украинском обществе, желания НАТО и “от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно разозлят нашего северного соседа”.

“Поэтому это, я думаю, просто размышления о том, как нам усилить нашу безопасность, безопасность в Украине, безопасность в регионе”, – добавил пресс-секретарь главы государства.

При этом на вопрос, планирует ли президент Владимир Зеленский поднимать этот вопрос в ходе своей поездки в Вашингтон и встречи с американским руководством, Никифоров ответил: “Касательно намерений президента я комментировать не могу, если такой вопрос поднимется во время переговоров, мы сообщим вам постфактум”.

Контекст:

По информации временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, на постоянной основе в Украине пребывает 160 американских военных.

В апреле этого года, когда Россия активно наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, Квин заявила, что Штаты могут увеличить количество американских военных в Украине.

Однако экс-посол США в Украине Джон Хербст высказал мнение, что хотя США могут помочь Украине военной техникой, санкциями против России или, может быть, предоставлением разведданных, “никто в Вашингтоне и Брюсселе сейчас не думает о том, чтобы послать американские или натовские войска в Украину”.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 12 апреля заявлял, что США следует разместить в Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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