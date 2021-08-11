75% украинцев не согласны с заявлением Путина, что современная Украина в значительной мере состоит из исторических территорий России – опрос

При этом, как отмечают социологи, 55,7% опрошенных, которые не разделяют позицию российского президента – это этнические русские, а 63,1% не согласных с ним – русскоязычные респонденты.

Согласны с Путиным 7,4% украинцев. 6,2% опрошенных, поддерживающих его точку зрения, – это этнические украинцы, а 4,4% – респонденты, разговаривающие на украинском языке.

Еще 17% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На официальном сайте президента РФ 12 июля была опубликована статья Путина “об историческом единстве русских и украинцев”, в том числе – на украинском языке. В частности, в ней Путин написал, что “Россия фактически была ограблена”.

“Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с Российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза”, – сказал президент РФ.

21 июня 2020 года Путин заявлял, что при создании Советского Союза некоторые республики, вошедшие в его состав, “получили огромное количество российских земель”.

В 2014 году после незаконного референдума Россия аннексировала Крым, а также начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально Россия не признает своего вторжения, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В октябре 2018 года Путин говорил, что Крым юридически всегда принадлежал России. По его мнению, всем “заинтересованным наблюдателям” нужно согласиться с присоединением этой территории к России и “с уважением” отнестись к решению жителей полуострова.

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