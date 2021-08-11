 

Российский сегмент МКС хотят подключить к системе Глонасс

11.08.2021, 18:20, Новости дня
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Отечественная аппаратура, позволяющая использовать российскую навигационную систему Глонасс, появится на Международной космической станции. Разумеется, речь идет о той части орбитальной станции, которую использует РФ.

Об изменениях сообщили в корпорации «Энергия». По словам специалистов, используя возможности Глонасс, будет легче проводить стыковку новых аппаратов и модулей, которые в будущем отправят в космос.

В данный момент на МКС используют только американскую систему GPS, говорят специалисты. Однако российские эксперты уверены, что отечественный аналог системы глобального позиционирования не только не хуже, но и предоставит ряд очевидных преимуществ. Впрочем, об этом можно будет судить только со временем.



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