Российский сегмент МКС хотят подключить к системе Глонасс

Отечественная аппаратура, позволяющая использовать российскую навигационную систему Глонасс, появится на Международной космической станции. Разумеется, речь идет о той части орбитальной станции, которую использует РФ.

Об изменениях сообщили в корпорации «Энергия». По словам специалистов, используя возможности Глонасс, будет легче проводить стыковку новых аппаратов и модулей, которые в будущем отправят в космос.

В данный момент на МКС используют только американскую систему GPS, говорят специалисты. Однако российские эксперты уверены, что отечественный аналог системы глобального позиционирования не только не хуже, но и предоставит ряд очевидных преимуществ. Впрочем, об этом можно будет судить только со временем.