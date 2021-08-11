Российские ученые предлагают запускать космические корабли с военных самолетов

Военные самолеты МИГ разгоняются до большой скорости и способны подняться в стратосферу. Это значит, что они могут стать отличной площадкой для экономных запусков космических кораблей.

С такой идеей выступила группа российских молодых ученых. Разумеется, тяжелый корабль запустить с МИГа не удастся. Однако спутники поднимать можно, говорят специалисты.

Над разработкой такой технологии уже начали трудиться ученые из трех отечественных вузов, в том числе из МГТУ им. Баумана. В качестве носителей хотят использовать военные самолеты МиГ-25 и МиГ-21. О результатах своей работы ученые обещают сообщать по мере того, как они будут появляться. По мнению экспертов, ожидать нам долго не придется.