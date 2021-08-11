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Что спрашивают родители о витаминах для детей и подростков

11.08.2021, 17:53, Детали
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Витамины для детей играют значительную роль в укреплении и восстановлении юного организма. Расскажем о том, какие вопросы про витамины для подростков и детей родители задают чаще всего, выбирая добавки для детей, и дадим на все эти вопросы ответы.

Со скольких лет ребёнку можно давать полезные препараты в виде витаминов?

Главное помнить о том, что витамины должен выписывать ваш детский терапевт. В первую очередь нужно проконсультироваться с ним. Витамины существуют разных видов, употреблять их можно с самого рождения.

Натуральный состав таблеток – насколько это важно?

Здесь уже всё зависит от цены. Детские витамины могут иметь различную ценовую политику. Обычно, дешёвые витамины усваиваются в организме намного дольше дорогих.

Сколько времени ребёнку нужно принимать витамины?

Всем детям будет достаточно 2 раз в год. Желательно, принимать витаминный комплекс в период март-апрель-май и сентябрь-октябрь-ноябрь. Если ребёнок болеет немного чаще, стоит обратиться к врачу и узнать какие витамины лучше пропить.

Какие витамины больше всего помогут интеллектуальному и физическому развитию ребёнка?

Если обратиться к статистике, то чаще всего детям не хватает витаминов группы В и С. Если вы наладите меню ребёнка, установите диетический режим, который включает в себя множество полезных веществ, то остальные группы витаминов будут восстанавливаться самостоятельным образом.

Каковы главные признаки нехватки витаминов?

  • Нехватка витамина I – замедленное развитие.
  • Нехватка витаминов группы В – проблемная кожа и сухость в уголках губ, от чего могут появляться «заеды».
  • Нехватка витамина А – зрение ухудшается к ночному времени и на ногтях появляются полосы.

Купили витамины, как принимать?

Подробную инструкцию о том, как нужно принимать витамины, предназначенные именно для вас, вам выдаст лечащий врач (педиатр в местной поликлинике). Принимайте лекарственные средства осенью-весной и делайте постоянные перерывы. Кроме того, все детские витамины комплектуются инструкцией – стоит ее внимательно изучить и следовать всем предписаниям.

Детские и подростковые витамины всегда являлись сильными помощниками каждому родителю в вопросе укрепления молодого организма. Но важно помнить о том, что здоровье нужно сохранять с самого маленького возраста. Берегите себя, своих детей и будьте здоровы!

Источник: https://findmykids.org/blog/ru/vitaminy-dlya-detey




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