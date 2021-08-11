Визажист Сердар Камбаров: о работе со звездами, трендах макияжа и шоу “Перезагрузка”

Ранее вы уже принимали участие в шоу “Перезагрузка” на ТНТ. Почему решили вернуться?

Мне одно время надоело быть в шоу. Решил вернуться, потому что поменялась команда. Новая атмосфера, глоток свежего воздуха, иное видение проекта, да и я соскучился. Надеюсь, все будет достойно и красиво.

Вы работаете со звездами, с кем из них в вашей практике случались самые курьезные ситуации?

Одна из интересных историй — как я забыл кисти, когда поехал делать макияж Ксении Собчак. На тот момент я не красил ее так часто, как сейчас. Она прилетела в Уфу. Был кипиш, мы старались сделать так, чтобы все было идеально. Я приехал на площадку, подготовился и понял, что кистей нет… Конечно, до прихода Ксении мне успели их привезти, но я изрядно понервничал.

А с кем из звезд вам было комфортнее всего работать?

Алла Вербер – она была моей музой. К сожалению, ее с нами нет уже несколько лет. Я очень сильно скучаю. Еще мне легко работать со Светланой Бондарчук. Мы с ней быстро нашли общий язык и коннект. Свадебный макияж я ей сделал минут за 15–20.

Какой макияж, который вы когда-либо выполняли, дался сложнее всего? Может ли обычный человек повторить ваши техники?

Я не настраиваю себя на сложность, а говорю себе – я точно справлюсь. Когда у тебя большой опыт и профессионализм, нет невыполнимого макияжа. Некоторые техники я показываю на своей странице в Instagram, но основное обучение провожу на своих марафонах – by Serdar Kambarov.

Какие ошибки в нанесении макияжа на ваш взгляд чаще всего делают новички? Как их избежать?

Ужасная коррекция (красновато-рыжий пигмент на щеках), ярко накрашенные брови, губы “куриные попки”, когда выходят слишком сильно за контур, страдает растушевка и также неправильно подобранный тон.

Сейчас лето, многие предпочитают вовсе отказываться от косметики. Посоветуйте макияж, носибельный в условиях аномальной жары.

Это однозначно тональный крем и другие средства с SPF. А макияж может состоять из легкого тона с SPF или ухода, немного бронзера и жидкие стойкие текстуры (кремовые тени, продукты для губ и щек).

Новые выпуски шоу “Перезагрузка” с Сердаром можно увидеть каждое воскресенье на ТНТ в 09:00