 

Талибы могут взять Кабул быстрее, чем ожидали в администрации Байдена – The Washington Post

11.08.2021, 17:28, Новости дня
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Американские военные полагают, что Кабул могут захватить в период от месяца до 90 дней. Некоторые чиновники считают, что ситуация в Афганистане хуже, чем в июне. В то время Кабул мог оказаться под контролем боевиков через шесть месяцев после вывода вооруженных сил США.

Все движется в неправильном направлении, отметил собеседник газеты, знакомый с новой оценкой военной разведки США. Другой официальный представитель США заявил, что скоро под контролем талибов окажутся как минимум девять столиц афганских провинций.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. 

6 августа боевики вошли в город Зарандж – столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган – столицы северной афганской провинции Джаузджан.

8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз – столицы одноименной провинции в Афганистане. В этот же день талибы объявили о  захвате столицы афганской провинции Тахар – города Талукан рядом с Таджикистаном.

TOLOnews 10 августа сообщил, что талибы захватили город Айбак – столицу провинции Саманган на севере страны, а также Сари-Пуль –  столицу одноименной провинции.

По данным властей Евросоюза, боевики движения “Талибан” контролировали 65% территории Афганистана по состоянию на 10 августа. В этот день вечером талибы захватили город Пули-Хумри – столицу северной провинции Баглан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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