 

“Красивая малышка”. Шиффер выложила в сеть фото в купальнике, которое будет представлено в немецком музее

11.08.2021, 17:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Модель позирует в кадре, придерживая лиф руками.  

“Океанотерапия. Взгляд со стороны”, – подписала она снимок.

“Красивая малышка”, – оценили фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Шиффер с помощью хештегов отметила, что архивное фото будет представлено на выставке в музее Кунстпаласт (Дюссельдорф).

Открытие выставки состоится 15 сентября, говорится на странице музея в Instagram. Шиффер является куратором этого мероприятия. Ожидается, что посетители увидят редкие снимки супермоделей 90-х.

“Икона моды Клаудиа Шиффер соберет легендарных модных фотографов, дизайнеров и своих знаменитых коллег-моделей, чьи энергия и видение сформировали десятилетие, на первой выставке, которую она курировала в Кунстпаласте”, – говорится в анонсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kunstpalast (@kunstpalast)

Контекст:

Шиффер родилась в 1970 году в Райнберге. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

В 2002 году после 16 месяцев знакомства Клаудиа вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.06 / В Хмельницкой области СБУ разоблачила схему хищения военной авиационной техники

21.07 / Жителям Тулуна вручили ключи от новых квартир

24.04 / Путин ввел ограничения в отношении диппредставительств “недружественных стран” в РФ

11.11 / Не все португальцы поддерживают введение режима ЧС и комендантский час

02.07 / Экоактивисты устроили акцию протеста перед Меркель

30.04 / Киргизия и Таджикистан подписали заявление по итогам переговоров

31.10 / Данилов увидел влияние России на Конституционный Суд Украины

25.09 / Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro оказался в дефиците в России

01.10 / Томского ученого заподозрили в попытке передать технологии за рубеж

10.06 / Черновицкая облорганизация “Голоса” хочет исключить главу партии Рудик за “узурпацию власти”, херсонская в полном составе вышла из политсилы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика