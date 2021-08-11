 

Американские ученые назвали еще один явный признак депрессии

11.08.2021, 17:26, Новости дня
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Некоторые люди во время общения в кругу друзей часто или надолго отвлекаются на свой собственный мобильный телефон. Со стороны это выглядит как некоторое неуважение к окружающим. На самом же деле, это говорит о серьезных психологических проблемах.

Как пояснили ученые из американского университета в Джорджии, после проведенного ряда исследований они получили достаточно данных, чтобы утверждать, что люди с такой привычкой страдают от депрессии.

Самое ужасное, что таких людей в обществе уже очень много, говорят специалисты. Данное явление даже получило уже свое название – фаббинг. Считается, что он легко разрушает не только дружеские, но и семейные отношения. Собеседники обычно воспринимают такое поведение как банальную невоспитанность.



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