 

Российский летчик-космонавт высказался о космическом туризме

11.08.2021, 17:26, Новости дня
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По мнению российского летчика-космонавта Андрея Борисенко, на Западе поспешили с массовым внедрением такой сложной услуги, как космический туризм.

Напомним, что в США сейчас предлагают билеты для туристического суборбитального полета по 250 тыс. долларов, что значительно дешевле, чем путешествие в составе космического экипажа на орбитальную станцию. Кроме того, ходят слухи о грядущих полетах на Луну, в которых могут принять участие обычные люди.

Борисенко же считает, что космическая отрасль пока не готова обслуживать большое количество клиентов. На самом деле, это весьма рискованные проекты, которые могут плохо закончиться. В результате, весьма привлекательная идея путешествий в космос может быть похоронена.



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