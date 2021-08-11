Российский летчик-космонавт высказался о космическом туризме

По мнению российского летчика-космонавта Андрея Борисенко, на Западе поспешили с массовым внедрением такой сложной услуги, как космический туризм.

Напомним, что в США сейчас предлагают билеты для туристического суборбитального полета по 250 тыс. долларов, что значительно дешевле, чем путешествие в составе космического экипажа на орбитальную станцию. Кроме того, ходят слухи о грядущих полетах на Луну, в которых могут принять участие обычные люди.

Борисенко же считает, что космическая отрасль пока не готова обслуживать большое количество клиентов. На самом деле, это весьма рискованные проекты, которые могут плохо закончиться. В результате, весьма привлекательная идея путешествий в космос может быть похоронена.