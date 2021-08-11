Мнение: «ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА ИЗ ОТКРОВЕНИЙ ИОАННА БОГОСЛОВА. 2020-е ГОДЫ. СВЕРШИВШЕЕСЯ. МЫСЛИ О БУДУЩЕМ.»

Здравствуйте

1. Многим известны Пророчества Иоанна Богослова про ЧЕТЫРЕХ ВСАДНИКОВ АПОКАЛИПСИСА.

По ощущениям, то что сейчас творится в Мире, похоже на начало Апокалипсиса.

Сейчас идет 2021-ый год.

Посмотрев на цифры этого года, понял что две Двойки очень напоминают Лошадь. Нолик напоминает Рыцаря сидящего на Коне. А Единичка колющее оружие типа копья.

Вспомнились Всадники Апокалипсиса.

Вот картинка из интернета просто Всадника на Коне:

https://diorama.ru/_img/content/gallery/2180/3.jpg

Художник из меня никакой, Но все-таки нарисовал поверх этого Рыцаря циферки 2020-х годов (Памятуя о том, что в текущем десятилетии последние цифры года могут быть разные):

2 – передняя часть лошади

0 – рыцарь

2 – задняя часть лошади

X (переменная цифра) – то что было в руках у всадника (некий предмет) и он оставляет это за собой и своим конем, значит за второй двойкой. Ведь абсолютно логично, что своим оружием Рыцари разят, двигаясь вперед. Поэтому разнообразные предметы остаются позади (4-ая цифра в четырехзначном числе года)

2. Обратимся к первоисточнику «Апокалипсис» Иоанна Богослова, к тем фразам, которые сказаны про ЧЕТЫРЕХ ВСАДНИКОВ

Откр.6:1. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.»

Откр.6:2. «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.»

Откр.6:3. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.»

Откр.6:4. «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.»

Откр.6:5. «И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.»

Откр.6:6. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.»

Откр.6:7. «И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри.»

Откр.6:8. «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.»

https://azbyka.ru/apokalipsis/otkrovenie-svyatogo-ioanna-bogoslova-apokalipsis/

3. Предполагая, что появление первого рыцаря связано с 2020-ым годом, посмотрим какие предметы характерны для этого всадника, что же он оставил за собой в качестве 0 (Нуля)?

Венец – круглый, похожий на 0 (Ноль).

Синонимом слова ВЕНЕЦ является слово КОРОНА.

Ну а что 2020-ый год это год распространения КОРОНЫ (Коронавируса) по Миру известно всем.

Начался коронавируса в 2019-ом. Но даже этот нюанс отражен в словах Иоанна Богослова «и дан был ему венец».

Слово БЫЛ – единственное слово в прошедшем времени во всем тексте про всадников; остальные характеристики всех четырех всадников исключительно в настоящем времени (значит внутри 2020-х годов)

4. Не буду утруждать Читателей описанием поисков различных вариантов соответствий между 2020-ыми годами, геометрией цифр и предметами, характеризующими ЧЕТЫРЕХ ВСАДНИКОВ.

Далее напишу о том варианте, который наиболее точным образом вобрал в себя эти ассоциативные соответствия.

ПЕРВЫЙ ВСАДНИК СООТВЕТСТВУЕТ ГОДАМ 2020-2023 (как уже ранее заметили, начало в 2019 году)

ВТОРОЙ ВСАДНИК СООТВЕТСТВУЕТ ГОДУ 2024

ТРЕТИЙ ВСАДНИК СООТВЕТСТВУЕТ ГОДАМ 2025-2026

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСАДНИК СООТВЕТСТВУЕТ ГОДАМ 2027-2029 (и далее 2030-2039 годам)

На этом рисунке видно: какие ассоциативные образы предметов всадников соответствуют последним цифрам 2020-х годов.

5. Что в проявляющихся событиях на Земном Шаре будут означать цифры от 2 до 9? Это отдельный разговор.

Но так как цифры 0 и 1 это уже свершившееся, то можно этим цифрам поставить в соответствие некоторые произошедшие события из жизни цивилизации.

По поводу Нуля:

0 – Венец , Корона, Коронавирус. Кстати, с шипами.

https://stihi.ru/pics/2020/02/05/3605.jpg

Не напоминают Вам эти изображения КОРОНАВИРУС с выростами шипами?

Кстати, эта картинка очень соответствует желанию обогащения одних групп населения за счет страданий других групп населения.

По поводу Единички:

1 – Стрела, выпущенная из Лука. (Лук атрибут Первого Всадника Апокалипсиса)

1 – Игла шприца с вакциной.

1 – Шип коронавируса.

Получается, что: 2020 – 2021 годы. Появление Коронавируса. Начало вакцинации.

Это половина периода проявления Первого всадника Апокалипсиса.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. На лошадях сидят всадники. Лошади из Пророчеств Иоанна Богослова это те, кто несет Всадников Апокалипсиса.

Цвета у Коней Апокалипсиса следующие:

Белый – белая форма врачей (2020 – 2023 годы)

Рыжий – оранжевая форма МЧС (2024 год)

Черный – морская военная форма (2025-2026 год)

Бледный (бледным называют то, что было цветным, но покрыто, присыпано белым; цветное, в которое добавлено белое) (2027-2029 годы, скорее всего и 2030-е годы)

Пример бледного:

https://i.pinimg.com/736x/9b/0d/e3/9b0de3b98f5b3ef9fd18fb3d612226e9.jpg

Но белое – это доктора из 2020-2023 годов.

Значит то, что сделали врачи (на настоящий момент можно с уверенностью говорить о 2021 годе, а циферке 1, о вакцинации), в 2027 году и далее начнет проявляться во всем остальном, во всей форме любого цвета, а значит во всем человеческом обществе на Земном Шаре.

Как варианты: проявление побочных эффектов от вакцинации или просто контроль над всеобщим сознанием при помощи чипов, введенных при вакцинациях. Сценарий захвата контроля сознания (и уже сейчас существующие необходимые средства для его осуществления) рассмотрен в Статье «НЕПРИВИТЫЕ ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! Про войну киборгов и людей!»

P.P.S. Всё от Бога. Бог вкладывает мысли и слова в головы и уста и Святых и вообще любых людей. Интересно, что эти трактовки Апокалипсиса соответствуют и трактовкам известных Предсказателей: Ванги и Эдгара Кейси.

Про то, что годы, соответствующие первым Трем Всадникам Апокалипсиса (2020 – 2022 – 2024 – 2026), будут согласно Предсказаниям Ванги соответствовать таким событиям: Предпосылки Третьей Мировой – Начало Третьей Мировой – Перелом в Третьей Мировой – Конец Третьей Мировой в Статье «Прогноз на 2021 – 2026 годы»

В том числе Предсказания Эдгара Кейси, говорящие о том, что большая часть Америки уйдет под воду, четко соответствуют и годам 2025 – 2026 господства Третьего Всадника Апокалипсиса и году 2026 окончания Третьей Мировой Войны в Пророчествах Ванги. Некоторые мысли о Предсказаниях Эдгара Кейси в Статье «В 2020 году сбылось Предсказание Ванги о Покушении на Четырех Глав Правительств»

Да к тому же уже проявились Предвестники Апокалипсиса. Об этом в Статье «Проявились ТРИ ПРЕДВЕСТНИКА АПОКАЛИПСИСА»

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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