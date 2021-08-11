После разлива нефти у Новороссийска возбуждено уголовное дело

После разлива нефти у Новороссийска возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды, его передали в западное следственное управление на транспорте, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ Елена Марковская.

«В связи с широким общественным резонансом руководитель Западного МСУТ инициировал передачу уголовного дела по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по части 1 статьи 252 УК РФ (загрязнение морской среды), для дальнейшего расследования следственными органами СК России», – приводит ее слова РИА «Новости».

Отмечается, что назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причастные.

Напомним, 7 августа залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Отмечалось, что владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий.

Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что шторм возле Новороссийска, случившийся несколько дней назад, способствовал распространению пятна нефтепродуктов в море, однако спас побережье, которому не потребуется серьезная очистка.