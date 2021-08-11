В «Единой России» отреагировали на идею изменения логотипа
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Логотип «Единой России», на котором изображен один медведь, уже зафиксирован в документах партии и именно он будет использоваться во время выборов, но не исключено обсуждение этой темы в будущем, сообщил замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов.
«Партийная символика и ее использование – очень непростой вопрос в условиях кампании. Партией поданы документы в ЦИК России, и в настоящем электоральном цикле зафиксировано использование существующего партийного логотипа», – отметил Перминов, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что в будущем не исключено обсуждение этого вопроса.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что медведю, изображенному на логотипе партии «Единая Россия», следует добавить семью, чтобы ему не было одиноко.
Смотреть комментарии → Комментариев нет