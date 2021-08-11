В «Единой России» отреагировали на идею изменения логотипа

Логотип «Единой России», на котором изображен один медведь, уже зафиксирован в документах партии и именно он будет использоваться во время выборов, но не исключено обсуждение этой темы в будущем, сообщил замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов.

«Партийная символика и ее использование – очень непростой вопрос в условиях кампании. Партией поданы документы в ЦИК России, и в настоящем электоральном цикле зафиксировано использование существующего партийного логотипа», – отметил Перминов, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что в будущем не исключено обсуждение этого вопроса.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что медведю, изображенному на логотипе партии «Единая Россия», следует добавить семью, чтобы ему не было одиноко.