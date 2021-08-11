 

Умерла звезда сериала “Великолепный век” Сабина Тозия

11.08.2021, 16:44, Разное
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Вчера, 10 августа, ушла из жизни актриса театра и кино, наиболее известная по роли Афифе-хатун в турецкой телесаге “Великолепный век”, Сабина Тозия. Об этом сообщила ее коллега по сериалу Мерьем Узерли у себя в Instagram.

Вместе мы снялись в трех удивительных проектах: “Великолепный век”, “Материнская рана”, “Мафия не может править миром”. Вчера ты умерла. Мое сердце разбито… Очень тебя люблю #покойсясмиром, – написала Мерьем в сторис.

Сторис Мерьем Узерли

Сабина Тозия в сериале “Великолепный век”

Как выяснила турецкая газета Cumhuriyet, прошлой зимой Тозия принимала участие в съемках продолжения сериала “Мафия не может править миром”. Во время перерыва в съемочном процессе она собиралась поехать в Стамбул, однако внезапно потеряла сознание и была доставлена в больницу. Там врачи диагностировали ей опухоль мозга. После четырех дней в реанимации и тяжелой операции ее перевезли на родину в Македонию (Сабина родом из Скопье), где и продолжила лечение. По состонию здоровья ей пришлось уйти из сериала. К тому же после операции и удалении части мозга ее правая часть тела оказалась парализована. Журналисты отмечают, что причиной смерти могла стать не столько онкология, сколько инсульт, вызванный этим заболеванием.



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