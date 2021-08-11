 

Украинец получил от Twitter $3500. Он доказал предвзятость алгоритма соцсети к темнокожим мужчинам

11.08.2021, 16:36, Новости дня
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C 2018 года в Twitter работает алгоритм, который автоматически подстраивает большие изображения под размер окна превью. В прошлом году аспирант Колин Медленд из Канады обнаружил, что этот алгоритм предвзят.

В своем Twitter-аккаунте он опубликовал несколько фото с темнокожим коллегой. В превью отображался только Медленд.

pic.twitter.com/1VlHDPGVtS

— Colin, scholar in residence since Mar 17/20 (@colinmadland) September 19, 2020

В дальнейшем эту предвзятость алгоритма стали замечать и другие пользователи и публиковать аналогичные эксперименты с фото, на которых изображены люди со светлой и темной кожей. Алгоритм ставил на превью светлокожих независимо от их расположения на снимке.

“It’s the red tie! Clearly the algorithm has a preference for red ties!”

Well let’s see… pic.twitter.com/l7qySd5sRW

— Tony “Abolish ICE” Arcieri * (@bascule) September 19, 2020

I wonder if Twitter does this to fictional characters too.

Lenny Carl pic.twitter.com/fmJMWkkYEf

— Jordan Simonovski (@_jsimonovski) September 20, 2020

В итоге Twitter решил проверить алгоритм на предвзятость. Результаты этой проверки были опубликованы в блоге соцсети 19 мая этого года. Анализ показал, что алгоритм действительно отдает предпочтение белым людям и женщинам. Однако это предпочтение было незначительным – от 2% до 7% по сравнению с темнокожими и мужчинами.

После этого соцсеть объявила большой конкурс, предложив пользователям предоставить им убедительные доказательства предвзятости алгоритма обрезки фото. В этом конкурсе и победил Кулинич. Он доказал, что алгоритм отдает предпочтение худым, молодым лицам светлого или теплого цвета с гладкой текстурой кожи и со стереотипно женственными чертами лица.

Другой участник конкурса, Винченцо ди Чикко, доказал, что алгоритм обрезки изображения также предпочитает эмодзи с более светлыми оттенками кожи.

Еще одна участница, Роя Пакзада, сумела подтвердить, что предубеждения алгоритма распространяются и на письменные функции. Она сравнила мемы с английским и арабским шрифтом и доказала, что алгоритм регулярно обрезал изображение таким образом, что был виден только английский текст.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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