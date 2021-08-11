Берри назвала дату премьеры своего фильма “В синяках” на Netflix
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Картина является режиссерским дебютом 54-летней актрисы.
“В этот раз чувствую себя иначе”, – написала она, разместив в сети серию фото, которые были сделаны во время съемок фильма.
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Контекст:
Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в Кливленде (штат Огайо, США). Она лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”.
Наиболее известные фильмы с участием Берри – “Женщина-кошка”, “Готика”, “Люди Икс”.
По сюжету главная героиня фильма “В синяках” – бывший боец MMA, которая пытается возродить спортивную карьеру, а также вернуть опеку над сыном.
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