Стоимость акций Pfizer побила рекорд, установленный более 20 лет назад

Акции фармпроизводителя поднялись в цене с $48,25 до $48,57 за сессию. Предыдущий дневной максимум стоимости акций составлял $47,44 и был достигнут 12 апреля 1999 года.

Процентный прирост котировок стал максимальным с 9 ноября прошлого года, когда компания опубликовала положительные данные о своей вакцине от коронавируса, написало агентство.

Джефф Джонас, управляющий портфелем компании Gabelli Funds, которая владеет пакетом акций Pfizer, сказал, что компания наконец получила признание за вакцину.

Акции немецкой компании BioNTech, партнера Pfizer по производству вакцины от COVID-19, 10 августа снизились на более, чем 5%, но за текущий месяц подорожали почти на 30%.

В конце июля Pfizer повысила прогноз продаж вакцины от COVID-19 на 2021 год на 29%, до $33,5 млрд, пишет Reuters.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).

По состоянию на 21 июля было поставлено свыше 1 млрд доз препарата BNT162b2, сказано в релизе компании BioNTech. В этом же отчете говорится о заключении договоров на поставку 2,2 млрд доз вакцины в 2021 году.

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