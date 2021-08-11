Российские ученые создают карту вечной мерзлоты с прогнозами на 50 лет

Процесс глобального потепления ведет к таянию вечной мерзлоты в северных регионах России. Но с какой скоростью оно будет происходить? Отечественные ученые решили создать на Ямале особую карту.

На ней будут отмечены участки вечной мерзлоты не только по состоянию на сегодняшний день, но и в перспективе. Фактически карта будет содержать прогноз по изменению ситуацию на ближайшие 50 лет.

Понимать, как будут происходить изменения в будущем очень важно, говорят ученые. Данная информация необходима не только для экологов, но и, например, для планирования строительства, содержания инфраструктуры и т.д. К работе привлечены специалисты из местного института криосферы Земли и других российских вузов.