 

Российские ученые создают карту вечной мерзлоты с прогнозами на 50 лет

11.08.2021, 16:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Процесс глобального потепления ведет к таянию вечной мерзлоты в северных регионах России. Но с какой скоростью оно будет происходить? Отечественные ученые решили создать на Ямале особую карту.

На ней будут отмечены участки вечной мерзлоты не только по состоянию на сегодняшний день, но и в перспективе. Фактически карта будет содержать прогноз по изменению ситуацию на ближайшие 50 лет.

Понимать, как будут происходить изменения в будущем очень важно, говорят ученые. Данная информация необходима не только для экологов, но и, например, для планирования строительства, содержания инфраструктуры и т.д. К работе привлечены специалисты из местного института криосферы Земли и других российских вузов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.05 / В Одессе полиция заявила о выявлении шестерых нарушителей общественного порядка

09.08 / Россия ввела санкции против ряда граждан Британии

11.07 / Das Erste – обмеление Большого Солёного озера Юты грозит штату катастрофой

15.09 / МИД Украины просит Беларусь не оформлять хасидов на выезд в Украину

13.11 / Не лучше Трампа – Die Welt обвинила Европу в «вакцинном национализме»

23.11 / В Словакии произошло смертельное ДТП с участием украинца

31.05 / Xiaomi представит зарядку сверхвысокой мощности

17.07 / Эштон Катчер отказался лететь в космос из-за супруги Милы Кунис

06.10 / Власти Москвы приостановили действие социальных карт для проезда

05.03 / Россия решила предложить США позитивную программу взаимодействия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика