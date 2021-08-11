Илон Маск готов создать для NASA лунные скафандры

Илон Маск снова предлагает свою помощь специалистам из NASA. Теперь он сообщает, что сотрудники его компании SpaceX могут создать специальные скафандры для астронавтов, которые отправятся на Луну.

Данное заявление прозвучало на фоне утечки информации о том, что в NASA якобы возникли трудности с разработкой таких скафандров. Маск, со своей стороны, утверждает, что готов представить относительно недорогие и очень качественные изделия.

Напомним, что ранее о проблемах со скафандрами проговорился представитель NASA Пол Мартин, которые пояснял, почему американская лунная программа не сможет обеспечить пилотируемый полет на спутник Земли до 2024 года. Среди причин отставания он назвал проблемы со скафандрами.