Социолог Шугалей стал официальным претендентом на место депутата в петербургском ЗакСе

Российский ученый-социолог Максим Шугалей успешно зарегистрировался в качестве кандидата на выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Однопартийца поздравил лидер “Родины” Алексей Журавлев. По его мнению, успех кандидата отчасти можно объяснить присутствием независимой комиссии ЦИК в Петербурге.

“Этой радостной новости, на мой взгляд, могло бы и не быть, если бы в Петербурге не работала чрезвычайная комиссия ЦИК, направленная сюда Эллой Памфиловой. Сейчас речь идет не о готовности кандидата Шугалея, а о попытках противодействия нашим кандидатам со стороны городских чиновников. С победой, Максим! Бой с чиновниками будет тяжелым, но Родина не сдается!” – высказался Алексей Журавлев.

Представители “Родины” ранее сообщали о невозможности ведения полноценной предвыборной кампании из-за запрета на агитацию в Петербурге. А вчера стало известно об отказе в регистрации Татьяне Булановой из-за якобы бракованных подписных листов.

“Печально, что нашу Татьяну Буланову сняли до приезда комиссии. В ее подписях мы уверены! Но мы еще поборемся!” – заявил глава партии.