 

Социолог Шугалей стал официальным претендентом на место депутата в петербургском ЗакСе

11.08.2021, 16:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский ученый-социолог Максим Шугалей успешно зарегистрировался в качестве кандидата на выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Однопартийца поздравил лидер “Родины” Алексей Журавлев. По его мнению, успех кандидата отчасти можно объяснить присутствием независимой комиссии ЦИК в Петербурге.

“Этой радостной новости, на мой взгляд, могло бы и не быть, если бы в Петербурге не работала чрезвычайная комиссия ЦИК, направленная сюда Эллой Памфиловой. Сейчас речь идет не о готовности кандидата Шугалея, а о попытках противодействия нашим кандидатам со стороны городских чиновников. С победой, Максим! Бой с чиновниками будет тяжелым, но Родина не сдается!” – высказался Алексей Журавлев.

Представители “Родины” ранее сообщали о невозможности ведения полноценной предвыборной кампании из-за запрета на агитацию в Петербурге. А вчера стало известно об отказе в регистрации Татьяне Булановой из-за якобы бракованных подписных листов.

“Печально, что нашу Татьяну Буланову сняли до приезда комиссии. В ее подписях мы уверены! Но мы еще поборемся!” – заявил глава партии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Садальский: Театр “Современник” умер

26.09 / Мнение: Сломанный генератор кризисов, сладкая угроза и санкции против русских троллей

26.02 / Названы суммы гонораров российских артистов во время пандемии

14.07 / Новый смартфон линейки LG Aristo не выдерживает ни критики, ни конкуренции

01.11 / “АвтоВАЗ” изменил передние фары на Lada Granta

01.12 / Поминки по индустрии

11.05 / Левиафана чрево забурлило

27.10 / Гибридная пятилетка

21.10 / Путин присвоил Михалкову звание Героя труда

24.06 / Детская депрессия может обернуться проблемами со здоровьем и социализацией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика