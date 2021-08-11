Инфекционист назвал главные задачи вакцинации

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11.08.2021, 16:32, Разное
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Инфекционист Евгений Тимаков пояснил назвал главные задачи кампании по вакцинации. Всеохватывающая кампания позволит вернуться к привычному образу жизни, но не уничтожит COVID-19 полностью.
Распространение коронавируса по всей планете сделала необходимым всеохватывающую вакцинацию. Многие страны разрабатывают собственные препараты или закупают их у производителей. Однако прививочная кампания до сих пор встречает сопротивление со стороны населения. Российский инфекционист Евгений Тимаков объяснил, в чем заключаются главные задачи профилактических уколов от COVID-19.

Прежде всего, по мнению эксперта, вакцинация должна взять под контроль эпидпроцесса под контроль. При этом нельзя утверждать, что даже наличие коллективного иммунитета сможет принести полную победу над летальным заболеванием.

Таим образом, главными целями кампании вакцинации является не истребление вируса, а устранение осложнений от него. При том, что COVID-19 продолжит свое развитие, количество заболевших одновременно снизится. Это позволит обществу вернуться к прежнему уровню жизни, как это было до пандемии.

Источник: ria.ru



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